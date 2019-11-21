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21 листопада • оновлено в 22:42
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Жеребкування Євро-2020: що стане відомо 22 листопада

Жеребкування Євро-2020: що стане відомо 22 листопада
Початок о 13:00
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У п'ятницю, 22 листопада 2019 року, відбудеться жеребкування стикових матчів чемпіонату Європи з футболу-2020. Початок о 12:00 СЕТ (13:00 за київським часом, 14:00 мск).

Показ урочистої церемонії відбудеться на українському телеканалі "Футбол 1" і російському "Матч! Футбол 1".

У стикових матчах зіграють 16 найкращих представників груп Ліги націй (по чотири з кожної ліги) з числа тих, хто не пробився у фінальну стадію через Європейську кваліфікацію.

Зокрема жеребкування визначить:

  • переможець якого півфіналу по Шляху D проведе фінал на своєму полі. У півфіналах зустрічаються Грузія - Білорусь, Північна Македонія - Косово.

  • яка команда - Болгарія, Ізраїль, Угорщина або Румунія - піде по Шляху С. У півфіналах зустрічаються Шотландія - команда не визначена, Норвегія - Сербія.

  • переможець якого півфіналу по Шляху С проведе фінал на власному полі.

  • переможець якого півфіналу по Шляху B проведе фінал на своєму полі. У півфіналах зустрічаються: Боснія і Герцеговина - Північна Ірландія, Словаччина - Ірландія.

  • переможець якого півфіналу по Шляху А проведе фінал на власному полі. У півфіналах зустрічаються: Ісландія, а також три команди з квартету Болгарія, Ізраїль, Угорщина, Румунія.

Півфінали стикових матчів відбудуться 26 березня 2020 року. Фінали стикових матчів 31 березня 2020 року.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 листопада буде проведено також додаткове жеребкування для збірних Росії та Данії, щоб визначити, яка з них проведе всі три матчі групового етапу на своєму полі.

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Автор
Максим Богданов
Тема
Євро-2020
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