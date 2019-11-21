Жеребкування Євро-2020: що стане відомо 22 листопада

У п'ятницю, 22 листопада 2019 року, відбудеться жеребкування стикових матчів чемпіонату Європи з футболу-2020. Початок о 12:00 СЕТ (13:00 за київським часом, 14:00 мск).

Показ урочистої церемонії відбудеться на українському телеканалі "Футбол 1" і російському "Матч! Футбол 1".

У стикових матчах зіграють 16 найкращих представників груп Ліги націй (по чотири з кожної ліги) з числа тих, хто не пробився у фінальну стадію через Європейську кваліфікацію.

Зокрема жеребкування визначить:

переможець якого півфіналу по Шляху D проведе фінал на своєму полі. У півфіналах зустрічаються Грузія - Білорусь, Північна Македонія - Косово.

яка команда - Болгарія, Ізраїль, Угорщина або Румунія - піде по Шляху С. У півфіналах зустрічаються Шотландія - команда не визначена, Норвегія - Сербія.

переможець якого півфіналу по Шляху С проведе фінал на власному полі.

переможець якого півфіналу по Шляху B проведе фінал на своєму полі. У півфіналах зустрічаються: Боснія і Герцеговина - Північна Ірландія, Словаччина - Ірландія.

переможець якого півфіналу по Шляху А проведе фінал на власному полі. У півфіналах зустрічаються: Ісландія, а також три команди з квартету Болгарія, Ізраїль, Угорщина, Румунія.

Півфінали стикових матчів відбудуться 26 березня 2020 року. Фінали стикових матчів 31 березня 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 листопада буде проведено також додаткове жеребкування для збірних Росії та Данії, щоб визначити, яка з них проведе всі три матчі групового етапу на своєму полі.

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