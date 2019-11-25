Жеребкування Євро-2020: коли і де дивитися

У столиці Румунії Бухаресті в суботу, 30 листопада, відбудеться жеребкування фінальної стадії чемпіонату Європи з футболу 2020 року.

Церемонія відбудеться у виставковому центрі Romexpo. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію жеребкування Євро-2020. Початок – о 19:00 за київським і о 20:00 за московським часом.

Побачити трансляцію з Бухареста можна буде на телеканалі "Футбол 1". Крім того, в прямому ефірі жеребкування покаже російський мовник "Матч ТВ". А канал "Україна" запланувала показ церемонії у записі о 23:00 за київським часом.

збірна України

Нагадаємо, команди будуть розбиті на чотири кошики по шість команд. Збірна України потрапила в посів. Вже точно відомо, що одним із суперників колективу Андрія Шевченка стануть Нідерланди.

Фінальна частина Євро-2020 пройде в 12 містах з 12 червня по 12 липня наступного року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, букмекери назвали фаворитів Євро-2020, оцінивши шанси на перемогу українців у турнірі.

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