Жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи: всі результати

У п'ятницю, 28 лютого, у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи, в рамках якого визначилися всі пари учасників цієї стадії турніру.
Результати жеребкування виглядають наступним чином:
"Істанбул ББ" (Туреччина) – "Копенгаген" (Данія)
"Олімпіакос" (Греція) – "Вулверхемптон" (Англія)
"Рейнджерс" (Шотландія) – "Баєр" (Німеччина)
"Вольфсбург" (Німеччина) – "Шахтар Донецьк" (Україна)
"Інтер" (Італія) – "Хетафе" (Іспанія)
"Севілья" (Іспанія) – "Рома" (Італія)
"Айнтрахт" (Німеччина)/"Ред Булл Зальцбург" (Австрія) – "Базель" (Швейцарія)
"ЛАСК" (Австрія) – "Манчестер Юнайтед" (Англія)
Трофей Ліги Європи
Bleacher Report
Перші поєдинки 1/8 фіналу Ліги Європи пройдуть 12 березня на стадіонах перших команд, а матчі-відповіді – 19 березня на полях других.
Як повідомляв OBOZREVATEL, донецький "Шахтар" провів неймовірний виїзний поєдинок проти лісабонської "Бенфіки", що дозволило підопічним Луїша Каштру вийти в наступний раунд.
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