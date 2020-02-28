Жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи: всі результати

У п'ятницю, 28 лютого, у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи, в рамках якого визначилися всі пари учасників цієї стадії турніру.

Результати жеребкування виглядають наступним чином:

"Істанбул ББ" (Туреччина) – "Копенгаген" (Данія)

"Олімпіакос" (Греція) – "Вулверхемптон" (Англія)

"Рейнджерс" (Шотландія) – "Баєр" (Німеччина)

"Вольфсбург" (Німеччина) – "Шахтар Донецьк" (Україна)

"Інтер" (Італія) – "Хетафе" (Іспанія)

"Севілья" (Іспанія) – "Рома" (Італія)

"Айнтрахт" (Німеччина)/"Ред Булл Зальцбург" (Австрія) – "Базель" (Швейцарія)

"ЛАСК" (Австрія) – "Манчестер Юнайтед" (Англія)

Трофей Ліги Європи Bleacher Report

Перші поєдинки 1/8 фіналу Ліги Європи пройдуть 12 березня на стадіонах перших команд, а матчі-відповіді – 19 березня на полях других.

Як повідомляв OBOZREVATEL, донецький "Шахтар" провів неймовірний виїзний поєдинок проти лісабонської "Бенфіки", що дозволило підопічним Луїша Каштру вийти в наступний раунд.

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