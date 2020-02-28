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28 лютого • оновлено в 11:34
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Жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи: визначилися можливі суперники "Шахтаря"

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У четвер, 27 лютого, відбулися матчі-відповіді 1/16 фіналу Ліги Європи, в одному з яких донецький "Шахтар" здобув виїзну нічию з "Бенфікою", яка вивела "гірників" в 1/8 турніру.

На цій стадії немає поділу на сіяних і несіяних та обмежень на матчі між командами з однієї й тієї ж країни – кожен може зіграти з кожним. Таким чином, суперниками "Шахтаря" можуть стати: "Базель", "Байєр", "Вольфсбург", "Вулверхемптон", "Істанбул Башакшехір", "Рома", "ЛАСК", "Манчестер Юнайтед", "Копенгаген", "Олімпіакос", "Хетафе", "Інтер ", "Севілья", "Рейнджерс" і переможець пари "Зальцбург"/"Айнтрахт", поєдинок яких був перенесений через штормове попередження.

"Шахтар" святкує гол у ворота "Бенфіки" в 1/16 фіналу Ліги Європи

"Шахтар" святкує гол у ворота "Бенфіки" в 1/16 фіналу Ліги Європи

Нагадаємо, що жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи відбудеться в п'ятницю, 28 лютого, о 14:00 за київським часом у швейцарському Ньоні. Перші матчі та матчі-відповіді між командами відбудуться 12 та 19 березня, відповідно.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Шахтар" і "Бенфіка" влаштували справжню перестрілку з шістьма забитими голами, що дозволило "гірникам" вийти в наступний раунд ЛЄ.

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Теми
жеребкування Ліга Європи
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ФК Айнтрахт ФК Рома Севілья ФК Вольфсбург Байєр-04 ФК Копенгаген ФК Інтер ФК Манчестер Юнайтед ФК Олімпіакос ФК Хетафе ФК Шахтар ФК Бенфіка
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