Жеребкування 1/4 фіналу Кубка України: став відомий суперник "Динамо"

У Києві відбулося жеребкування 1/4 фіналу Кубка України з футболу. Свого суперника дізналося і київське "Динамо", якого вважають головним фаворитом турніру після вильоту донецького "Шахтаря".
Матчі 1/4 фіналу Кубка України відбудуться навесні
ФФУ
Кияни зіграють на чвертьфінальній стадії проти "Олександрії".
Кубок України. Пари 1/4 фіналу:
"Динамо" – "Олександрія"
"Десна" – "Ворскла"
"Минай" – "Інгулець"
"Альянс" – "Маріуполь"
Додамо, що з восьми учасників, що залишилися, тільки п'ять представляють УПЛ. Дві команди вийшли в 1/4-ту з першої ліги – "Минай" і "Інгулець". Також є одна команда з другої ліги – "Альянс".
Матчі 1/4 фіналу триватимуть навесні 2020 року.
Як повідомляв OBOZREVATEL, фінальний поєдинок вперше в історії відбудеться в Тернополі 13 травня.
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