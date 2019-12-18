Головна Новини
18 грудня • оновлено в 14:48
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Жеребкування 1/4 фіналу Кубка України: став відомий суперник "Динамо"

1.5т
Читати матеріал російською

У Києві відбулося жеребкування 1/4 фіналу Кубка України з футболу. Свого суперника дізналося і київське "Динамо", якого вважають головним фаворитом турніру після вильоту донецького "Шахтаря".

Матчі 1/4 фіналу Кубка України відбудуться навесні

Матчі 1/4 фіналу Кубка України відбудуться навесні

ФФУ

Кияни зіграють на чвертьфінальній стадії проти "Олександрії".

Кубок України. Пари 1/4 фіналу:

"Динамо" – "Олександрія"

"Десна" – "Ворскла"

"Минай" – "Інгулець"

"Альянс" – "Маріуполь"

Новини
ФФУ покарала "Динамо" за матч Кубка України з "Шахтарем"

Додамо, що з восьми учасників, що залишилися, тільки п'ять представляють УПЛ. Дві команди вийшли в 1/4-ту з першої ліги – "Минай" і "Інгулець". Також є одна команда з другої ліги – "Альянс".

Матчі 1/4 фіналу триватимуть навесні 2020 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL, фінальний поєдинок вперше в історії відбудеться в Тернополі 13 травня.

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!

Читайте всі новини по темі "Кубок України з футболу" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Денис Карпов
Тема
Кубок України з футболу
Місце
Україна
Тег
ФК Динамо Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги