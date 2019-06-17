"Жека, що ти накоїв?" Хачеріді розповів, як показав росіянам прапор України

Колишній захисник київського "Динамо" Євген Хачеріді розповів про ситуацію в матчі кваліфікації Ліги чемпіонів зі "Спартаком", коли він показав фанатам з РФ щитки з українським прапором.

Хачеріді прилетів до Москви на гру в складі ПАОКа і був атакований російськими ультрас.

Євген Хачеріді "Спорт-Експрес"

"Я зробив те, що вважав за потрібне. Мені почали показувати некрасиві жести. Після матчу з сектора фанатів "Спартака" почалися крики. Знали, що я з України. Я не розгубився і показав щитки з прапором України. Я в них завжди граю. Потім мені дзвонив агент. Каже: "Жека, що ти накоїв? Керівництво російське, це неповага до них". Я запитав: "А що я такого зробив? Я показав повагу до своєї країни. Навпаки коректно відповів". Хотіли оштрафувати", – розповів Хачеріді в інтерв'ю "Зе Інтерв'юер".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Євген Хачеріді категорично спростував можливість переходу в донецький "Шахтар".

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