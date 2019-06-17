ГоловнаНовини
МоваЯзык
ЕкономікаШоу

/Новини футболу

"Жека, що ти накоїв?" Хачеріді розповів, як показав росіянам прапор України

18.3тЧитати матеріал російською

Колишній захисник київського "Динамо" Євген Хачеріді розповів про ситуацію в матчі кваліфікації Ліги чемпіонів зі "Спартаком", коли він показав фанатам з РФ щитки з українським прапором.

Хачеріді прилетів до Москви на гру в складі ПАОКа і був атакований російськими ультрас.

Євген Хачеріді

Євген Хачеріді

"Спорт-Експрес"

Новини
Прапор України від Хачеріді: Шахов поставив на місце московських журналістів

"Я зробив те, що вважав за потрібне. Мені почали показувати некрасиві жести. Після матчу з сектора фанатів "Спартака" почалися крики. Знали, що я з України. Я не розгубився і показав щитки з прапором України. Я в них завжди граю. Потім мені дзвонив агент. Каже: "Жека, що ти накоїв? Керівництво російське, це неповага до них". Я запитав: "А що я такого зробив? Я показав повагу до своєї країни. Навпаки коректно відповів". Хотіли оштрафувати", – розповів Хачеріді в інтерв'ю "Зе Інтерв'юер".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Євген Хачеріді категорично спростував можливість переходу в донецький "Шахтар".

Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Ліга чемпіонів" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ліга чемпіонів
Особа
Євген Хачеріді
Теги
ПАОКФК Динамо Київ
Поділитися у Facebook
8
Коментарі
4
11
Смішно
37
Цікаво
1
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Альгин Михаил
Альгин Михаил
Так я не понял: его побили, выгнали? Или всем пох? Удивляет, что украинцев не едят? А вот гражданам РФ от 14 до 65 лет мужского пола въезд запрещён, согласно закона Украины.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1
Khruslov Alexey
Khruslov Alexey
Вот так всегда... "Жека, что ты натворил? Тебе пиздец..."--------"А мне за шо???"
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1
Горелов Сергей
Горелов Сергей
Помню этот случай. У Путина мощная истерика была в тот раз.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1

Блоги / думки

ads pixel