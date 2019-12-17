Зеленський звернувся до Зозулі: спортивні підсумки 16 грудня

Донецький "Шахтар" дізнався суперника по 1/16 фіналу Ліги Європи, а в Іспанії триває скандал навколо українського футболіста Романа Зозулі.
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини понеділка, 16 грудня.
Крім того, букмекери назвали переможця бою Василь Ломаченко – Теофімо Лопес. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
"Тисну руку!" Зеленський відреагував на скандал із Зозулею
Стало відомо, з ким зіграє "Шахтар" в 1/16 фіналу Ліги Європи
Штампи росЗМІ: з'явилася реакція України на скандал із Зозулею в Іспанії
Відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: всі пари
"Не тому, що нацист": Зозуля жорстко відповів на образи фанатів у Іспанії
Шансів немає: букмекери назвали переможця бою Ломаченко – Лопес
"Дуже постраждав": стало відомо про реакцію Зозулі після звинувачень у нацизмі
Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!
Читайте всі новини по темі "Ліга чемпіонів" на сайті "OBOZREVATEL".