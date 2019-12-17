Зеленський звернувся до Зозулі: спортивні підсумки 16 грудня

Донецький "Шахтар" дізнався суперника по 1/16 фіналу Ліги Європи, а в Іспанії триває скандал навколо українського футболіста Романа Зозулі.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини понеділка, 16 грудня.

Крім того, букмекери назвали переможця бою Василь Ломаченко – Теофімо Лопес. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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