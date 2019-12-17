Головна Новини
17 грудня • оновлено в 09:46
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Зеленський звернувся до Зозулі: спортивні підсумки 16 грудня

1.3т
Читати матеріал російською

Донецький "Шахтар" дізнався суперника по 1/16 фіналу Ліги Європи, а в Іспанії триває скандал навколо українського футболіста Романа Зозулі.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини понеділка, 16 грудня.

Крім того, букмекери назвали переможця бою Василь Ломаченко – Теофімо Лопес. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

"Тисну руку!" Зеленський відреагував на скандал із Зозулею

Стало відомо, з ким зіграє "Шахтар" в 1/16 фіналу Ліги Європи

Штампи росЗМІ: з'явилася реакція України на скандал із Зозулею в Іспанії

Відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів: всі пари

"Не тому, що нацист": Зозуля жорстко відповів на образи фанатів у Іспанії

Шансів немає: букмекери назвали переможця бою Ломаченко – Лопес

"Дуже постраждав": стало відомо про реакцію Зозулі після звинувачень у нацизмі

Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Ліга чемпіонів" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Теми
Ліга чемпіонів Ліга Європи
Особи
Володимир Зеленський Роман Зозуля Теофімо Лопес Василь Ломаченко
Теги
ФК Шахтар Альбасете
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги