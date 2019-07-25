"Зе-команда": ЗМІ дізналися, що очікує "Динамо" в Суперкубку України

Футболісти і тренерський штаб київського "Динамо", які прибудуть до Одеси на матч Суперкубка України з "Шахтарем", будуть жити в одному готелі з президентом України Володимиром Зеленським.
Зазначимо, що поєдинок за Суперкубок відбудеться в неділю, 28 липня. Початок — о 21.00. Динамівці прибудуть до Південної Пальміри за день до гри чартерним рейсом і поселяться у готелі "Hôtel de Paris" недалеко від Потьомкінських сходів.
Володимир Зеленський
president.gov.ua
Як повідомляє Dynamo.kiev.ua, в ці ж дні в Одесі перебуватиме Володимир Зеленський, який стане сусідом гравців і тренерів "Динамо" у готелі.
Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" напередодні понесло катастрофічну кадрову втрату перед матчем за Суперкубок, втративши Франа Соля.
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