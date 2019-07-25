Головна Новини
Мова Язык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

"Зе-команда": ЗМІ дізналися, що очікує "Динамо" в Суперкубку України

6.9т Читати матеріал російською

Футболісти і тренерський штаб київського "Динамо", які прибудуть до Одеси на матч Суперкубка України з "Шахтарем", будуть жити в одному готелі з президентом України Володимиром Зеленським.

Зазначимо, що поєдинок за Суперкубок відбудеться в неділю, 28 липня. Початок — о 21.00. Динамівці прибудуть до Південної Пальміри за день до гри чартерним рейсом і поселяться у готелі "Hôtel de Paris" недалеко від Потьомкінських сходів.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

president.gov.ua

Новини
Де дивитися онлайн Суперкубок України Динамо — Шахтар: розклад трансляцій

Як повідомляє Dynamo.kiev.ua, в ці ж дні в Одесі перебуватиме Володимир Зеленський, який стане сусідом гравців і тренерів "Динамо" у готелі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Динамо" напередодні понесло катастрофічну кадрову втрату перед матчем за Суперкубок, втративши Франа Соля.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "Суперкубок України" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Суперкубок України
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна Одеса
Тег
ФК Динамо Київ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
3
10
Смішно
4
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel