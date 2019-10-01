Здав "Шахтар": в "Аталанті" знайшли "шпигуна" перед матчем Ліги чемпіонів

Наставник італійської "Аталанти" Джан П'єро Гасперіні розповів, чого він чекає від матчу 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів із "Шахтарем", який відбудеться у вівторок, 1 жовтня у Мілані.

Джан П'єро Гасперіні dynamo.kiev.ua

"Має бути гра високого рівня. Ми розуміємо, що "Шахтар", як і ми, поступився у першому турі і теж потребує результату. Будемо атакувати і захищатися. "Шахтар" – сильна команда. На користь суперника свідчать результати і рівень футболістів. Донеччани дуже давно виступають у Лізі чемпіонів. Ми ж новачки турніру, і, напевно, більшого можемо навчитися у них, ніж вони у нас. Суперник краще адаптований до участі у таких міжнародних змаганнях", – зазначив Гасперіні, якого цитує пресслужба "Шахтаря".

Також наставник "Аталанти" розповів про українського легіонера своєї команди Руслана Малиновського.

"Малиновський? Він розкрив усі секрети про "Шахтар", і ми всі знаємо про суперника! Він дуже хороший гравець, але ще не у найкращій формі. Можливо, побачимо його в матчі із "Шахтарем". Малиновський чудово стартував, але нелегко почати грати в італійській команді, пристосуватися до нового стилю. Я чекаю від нього тільки найкращого", – додав Джан П'єро Гасперіні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Шахтар" зіграє з "Аталантою" в рамках 2-го туру Ліги чемпіонів: дивіться онлайн-трансляцію на нашому сайті.

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