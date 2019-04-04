Україна зробила стрибок у рейтингу ФІФА: названо місце

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) у четвер, 4 квітня опублікувала оновлений рейтинг збірних. Порівняно з минулим рейтингом Україна піднялася на три позиції і посідає 27-й рядок.

Збірна України з футболу

Кращою командою планети, як і раніше, залишається Бельгія. Франція зберегла друге місце. Бразилія третя.

Рейтинг ФІФА станом на 4 квітня

№ команда окуляри +/- Конфедерація Місце конф. 1 Бельгія 1 737 10 УЄФА 1 2 Франція 1 734 8 УЄФА 2 3 Бразилія 1 676 0 КОНМЕБОЛ 1 4 Англія 1 647 16 УЄФА 3 5 Хорватія 1 621 -13 УЄФА 4 6 Уругвай 1 613 4 КОНМЕБОЛ 2 7 Португалія 1 607 -7 УЄФА 5 8 Швейцарія 1 604 5 УЄФА 6 9 Іспанія 1 601 10 УЄФА 7 10 Данія 1 586 -3 УЄФА 8 11 Аргентина 1 580 -2 КОНМЕБОЛ 3 12 Колумбія 1 573 -2 КОНМЕБОЛ 4 13 Німеччина 1 570 12 УЄФА 9 14 Швеція 1 567 7 УЄФА 10 15 Чилі 1 559 -6 КОНМЕБОЛ 5 16 Нідерланди 1 554 -6 УЄФА 11 17 Італія 1 550 11 УЄФА 12 18 Мексика 1 549 9 КОНКАКАФ 1 19 Уельс 1 539 14 УЄФА 13 20 Польща 1 535 17 УЄФА 14 21 Іран 1 516 0 АФК 0 21 Перу 1 516 -2 КОНМЕБОЛ 6 23 Сенегал 1 515 10 КАФ 1 24 США 1 506 5 КОНКАКАФ 2 25 Румунія 1 496 -5 УЄФА 15 26 Японія 1 494 -1 АФК 2 27 Україна 1 493 11 УЄФА 16 28 Туніс 1 491 -2 КАФ 2 29 Ірландія 1 484 10 УЄФА 16 29 Венесуела 1 484 6 КОНМЕБОЛ 6 29 Сербія 1 484 3 УЄФА 17 32 Словаччина 1 482 -1 УЄФА 19 33 Північна Ірландія 1 481 16 УЄФА 20 34 Австрія 1 479 -30 УЄФА 21 35 Боснія і Герцеговина 1 478 6 УЄФА 22 36 Парагвай 1 467 -9 КОНМЕБОЛ 8 37 Південна Корея 1 462 11 АФК 3 38 Коста-Ріка 1 458 -3 КОНКАКАФ 3 39 Туреччина 1 457 14 УЄФА 23 40 Ісландія 1 450 -1 УЄФА 24 41 Австралія 1 441 0 АФК 4 42 Нігерія 1 435 8 КАФ 3 43 Греція 1 433 5 УЄФА 25 44 Шотландія 1 430 -16 УЄФА 26 45 Марокко 1 429 -11 КАФ 4 46 ДР Конго 1 425 5 КАФ 5 46 Росія 1 425 1 УЄФА 26 48 Чехія 1 424 -11 УЄФА 28 49 Гана 1 423 11 КАФ 6 50 Норвегія 1 420 -5 УЄФА 29

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Як повідомляв OBOZREVATEL, у другому турі кваліфікації чемпіонату Європи з футболу-2020 збірна України здобула неймовірну гостьову перемогу над Люксембургом (2:1). Успіх нашій команді приніс автогол суперника на 92-й хвилині.

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