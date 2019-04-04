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Україна зробила стрибок у рейтингу ФІФА: названо місце

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Міжнародна федерація футболу (ФІФА) у четвер, 4 квітня опублікувала оновлений рейтинг збірних. Порівняно з минулим рейтингом Україна піднялася на три позиції і посідає 27-й рядок.

Збірна України з футболу

Збірна України з футболу

Кращою командою планети, як і раніше, залишається Бельгія. Франція зберегла друге місце. Бразилія третя.

Рейтинг ФІФА станом на 4 квітня

команда окуляри +/- Конфедерація Місце конф.
1 Бельгия Бельгія 1 737 10 УЄФА 1
2 Франция Франція 1 734 8 УЄФА 2
3 Бразилия Бразилія 1 676 0 КОНМЕБОЛ 1
4 Англия Англія 1 647 16 УЄФА 3
5 Хорватия Хорватія 1 621 -13 УЄФА 4
6 Уругвай Уругвай 1 613 4 КОНМЕБОЛ 2
7 Португалия Португалія 1 607 -7 УЄФА 5
8 Швейцария Швейцарія 1 604 5 УЄФА 6
9 Испания Іспанія 1 601 10 УЄФА 7
10 Дания Данія 1 586 -3 УЄФА 8
11 Аргентина Аргентина 1 580 -2 КОНМЕБОЛ 3
12 Колумбия Колумбія 1 573 -2 КОНМЕБОЛ 4
13 Германия Німеччина 1 570 12 УЄФА 9
14 Швеция Швеція 1 567 7 УЄФА 10
15 Чили Чилі 1 559 -6 КОНМЕБОЛ 5
16 Нидерланды Нідерланди 1 554 -6 УЄФА 11
17 Италия Італія 1 550 11 УЄФА 12
18 Мексика Мексика 1 549 9 КОНКАКАФ 1
19 Уэльс Уельс 1 539 14 УЄФА 13
20 Польша Польща 1 535 17 УЄФА 14
21 Иран Іран 1 516 0 АФК 0
21 Перу Перу 1 516 -2 КОНМЕБОЛ 6
23 Сенегал Сенегал 1 515 10 КАФ 1
24 США США 1 506 5 КОНКАКАФ 2
25 Румыния Румунія 1 496 -5 УЄФА 15
26 Япония Японія 1 494 -1 АФК 2
27 Украина Україна 1 493 11 УЄФА 16
28 Тунис Туніс 1 491 -2 КАФ 2
29 Ирландия Ірландія 1 484 10 УЄФА 16
29 Венесуэла Венесуела 1 484 6 КОНМЕБОЛ 6
29 Сербия Сербія 1 484 3 УЄФА 17
32 Словакия Словаччина 1 482 -1 УЄФА 19
33 Северная Ирландия Північна Ірландія 1 481 16 УЄФА 20
34 Австрия Австрія 1 479 -30 УЄФА 21
35 Босния и Герцеговина Боснія і Герцеговина 1 478 6 УЄФА 22
36 Парагвай Парагвай 1 467 -9 КОНМЕБОЛ 8
37 Южная Корея Південна Корея 1 462 11 АФК 3
38 Коста-Рика Коста-Ріка 1 458 -3 КОНКАКАФ 3
39 Турция Туреччина 1 457 14 УЄФА 23
40 Исландия Ісландія 1 450 -1 УЄФА 24
41 Австралия Австралія 1 441 0 АФК 4
42 Нигерия Нігерія 1 435 8 КАФ 3
43 Греция Греція 1 433 5 УЄФА 25
44 Шотландия Шотландія 1 430 -16 УЄФА 26
45 Марокко Марокко 1 429 -11 КАФ 4
46 ДР Конго ДР Конго 1 425 5 КАФ 5
46 Россия Росія 1 425 1 УЄФА 26
48 Чехия Чехія 1 424 -11 УЄФА 28
49 Гана Гана 1 423 11 КАФ 6
50 Норвегия Норвегія 1 420 -5 УЄФА 29
Новини
У ФФУ ухвалили важливе рішення у справі Мораеса

Як повідомляв OBOZREVATEL, у другому турі кваліфікації чемпіонату Європи з футболу-2020 збірна України здобула неймовірну гостьову перемогу над Люксембургом (2:1). Успіх нашій команді приніс автогол суперника на 92-й хвилині.

У першому турі підопічні Андрія Шевченка розписали нульову нічию з Португалією.

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Теги
ФІФАзбірна України з футболу
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