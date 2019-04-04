Україна зробила стрибок у рейтингу ФІФА: названо місце

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) у четвер, 4 квітня опублікувала оновлений рейтинг збірних. Порівняно з минулим рейтингом Україна піднялася на три позиції і посідає 27-й рядок.
Збірна України з футболу
Кращою командою планети, як і раніше, залишається Бельгія. Франція зберегла друге місце. Бразилія третя.
Рейтинг ФІФА станом на 4 квітня
|№
|команда
|окуляри
|+/-
|Конфедерація
|Місце конф.
|1
|Бельгія
|1 737
|10
|УЄФА
|1
|2
|Франція
|1 734
|8
|УЄФА
|2
|3
|Бразилія
|1 676
|0
|КОНМЕБОЛ
|1
|4
|Англія
|1 647
|16
|УЄФА
|3
|5
|Хорватія
|1 621
|-13
|УЄФА
|4
|6
|Уругвай
|1 613
|4
|КОНМЕБОЛ
|2
|7
|Португалія
|1 607
|-7
|УЄФА
|5
|8
|Швейцарія
|1 604
|5
|УЄФА
|6
|9
|Іспанія
|1 601
|10
|УЄФА
|7
|10
|Данія
|1 586
|-3
|УЄФА
|8
|11
|Аргентина
|1 580
|-2
|КОНМЕБОЛ
|3
|12
|Колумбія
|1 573
|-2
|КОНМЕБОЛ
|4
|13
|Німеччина
|1 570
|12
|УЄФА
|9
|14
|Швеція
|1 567
|7
|УЄФА
|10
|15
|Чилі
|1 559
|-6
|КОНМЕБОЛ
|5
|16
|Нідерланди
|1 554
|-6
|УЄФА
|11
|17
|Італія
|1 550
|11
|УЄФА
|12
|18
|Мексика
|1 549
|9
|КОНКАКАФ
|1
|19
|Уельс
|1 539
|14
|УЄФА
|13
|20
|Польща
|1 535
|17
|УЄФА
|14
|21
|Іран
|1 516
|0
|АФК
|0
|21
|Перу
|1 516
|-2
|КОНМЕБОЛ
|6
|23
|Сенегал
|1 515
|10
|КАФ
|1
|24
|США
|1 506
|5
|КОНКАКАФ
|2
|25
|Румунія
|1 496
|-5
|УЄФА
|15
|26
|Японія
|1 494
|-1
|АФК
|2
|27
|Україна
|1 493
|11
|УЄФА
|16
|28
|Туніс
|1 491
|-2
|КАФ
|2
|29
|Ірландія
|1 484
|10
|УЄФА
|16
|29
|Венесуела
|1 484
|6
|КОНМЕБОЛ
|6
|29
|Сербія
|1 484
|3
|УЄФА
|17
|32
|Словаччина
|1 482
|-1
|УЄФА
|19
|33
|Північна Ірландія
|1 481
|16
|УЄФА
|20
|34
|Австрія
|1 479
|-30
|УЄФА
|21
|35
|Боснія і Герцеговина
|1 478
|6
|УЄФА
|22
|36
|Парагвай
|1 467
|-9
|КОНМЕБОЛ
|8
|37
|Південна Корея
|1 462
|11
|АФК
|3
|38
|Коста-Ріка
|1 458
|-3
|КОНКАКАФ
|3
|39
|Туреччина
|1 457
|14
|УЄФА
|23
|40
|Ісландія
|1 450
|-1
|УЄФА
|24
|41
|Австралія
|1 441
|0
|АФК
|4
|42
|Нігерія
|1 435
|8
|КАФ
|3
|43
|Греція
|1 433
|5
|УЄФА
|25
|44
|Шотландія
|1 430
|-16
|УЄФА
|26
|45
|Марокко
|1 429
|-11
|КАФ
|4
|46
|ДР Конго
|1 425
|5
|КАФ
|5
|46
|Росія
|1 425
|1
|УЄФА
|26
|48
|Чехія
|1 424
|-11
|УЄФА
|28
|49
|Гана
|1 423
|11
|КАФ
|6
|50
|Норвегія
|1 420
|-5
|УЄФА
|29
Як повідомляв OBOZREVATEL, у другому турі кваліфікації чемпіонату Європи з футболу-2020 збірна України здобула неймовірну гостьову перемогу над Люксембургом (2:1). Успіх нашій команді приніс автогол суперника на 92-й хвилині.
У першому турі підопічні Андрія Шевченка розписали нульову нічию з Португалією.
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