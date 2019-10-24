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24 жовтня • оновлено в 15:24
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Збірна України зробила ривок у рейтингу ФІФА

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ФІФА на своєму офіційному сайті опублікувала свіжий рейтинг збірних, в якому національна команда України піднялася на три позиції вгору.

Тепер "синьо-жовті" посідають 22-е місце в світовому реєстрі. Рейтинг як і раніше очолює збірна Бельгії з 1755 очками. У трійці кращих також знаходяться збірні Франції (1726 очок) і Бразилії (1715).

Збірна України від 14 жовтня обіграла Португалію - 2: 1

Збірна України від 14 жовтня обіграла Португалію - 2: 1

Суперник українців у відборі Євро-2020 збірна Португалії опустилася на шосте місце, пропустивши вперед Уругвай. Крім того, збірна Сербії, з якою підопічні Шевченка зіграють в останньому турі відбору, піднялася з 35-го на 33-є місце.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України здобула яскраву перемогу над Португалією, завдяки чому достроково вийшла у фінальний турнір Євро-2020 з першого місця у відбірковій групі.

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ФІФА Збірна України з футболу
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