Збірна України зазнала серйозної втрати у відборі Євро-2020

Півзахисник збірної України Марлос не зможе допомогти своїй команді в матчі кваліфікації чемпіонату Європи-2020 проти Люксембургу. Футболіст "Шахтаря" залишив розташування національної команди через ушкодження.
У Марлоса діагностували рецидив старої травми м'яза стегна. Ключовий гравець збірної України вирушив до Києва, повідомляє прес-служба Федерації футболу України.
Андрій Пятов і Марлос
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Збірна України сенсаційно зіграла внічию на виїзді проти чинних чемпіонів Європи – Португалії в першому матчі відбору на Євро-2020.
Після поєдинку наставник "жовто-синіх" Андрій Шевченко похвалив своїх гравців, при цьому назвавши проблемні моменти, над якими їм ще треба буде попрацювати.
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Півзахисник "жовто-синіх" Тарас Степаненко підтримав свого партнера по команді Жуніора Мораеса, який не реалізував небезпечний момент в матчі проти Португалії.
Футболіст збірної України Марлос зізнався, що наставник "Шахтаря" португалець Паулу Фонсека допоміг їм зіграти внічию з суперником в кваліфікації Євро-2020.
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