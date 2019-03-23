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Збірна України зазнала серйозної втрати у відборі Євро-2020

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Півзахисник збірної України Марлос не зможе допомогти своїй команді в матчі кваліфікації чемпіонату Європи-2020 проти Люксембургу. Футболіст "Шахтаря" залишив розташування національної команди через ушкодження.

У Марлоса діагностували рецидив старої травми м'яза стегна. Ключовий гравець збірної України вирушив до Києва, повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

Андрій Пятов і Марлос

Андрій Пятов і Марлос

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Євро-2020
Тег
збірна України з футболу
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