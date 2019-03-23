Збірна України зазнала серйозної втрати у відборі Євро-2020

Півзахисник збірної України Марлос не зможе допомогти своїй команді в матчі кваліфікації чемпіонату Європи-2020 проти Люксембургу. Футболіст "Шахтаря" залишив розташування національної команди через ушкодження.

У Марлоса діагностували рецидив старої травми м'яза стегна. Ключовий гравець збірної України вирушив до Києва, повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Збірна України сенсаційно зіграла внічию на виїзді проти чинних чемпіонів Європи – Португалії в першому матчі відбору на Євро-2020.

Після поєдинку наставник "жовто-синіх" Андрій Шевченко похвалив своїх гравців, при цьому назвавши проблемні моменти, над якими їм ще треба буде попрацювати.

Лідерство групи В, в якій грає Україна, захопила команда Люксембургу, яка вдома переграла Литву.

У Росії захопилися грою української команди, порівнявши її зі збірною РФ.

Півзахисник "жовто-синіх" Тарас Степаненко підтримав свого партнера по команді Жуніора Мораеса, який не реалізував небезпечний момент в матчі проти Португалії.

Футболіст збірної України Марлос зізнався, що наставник "Шахтаря" португалець Паулу Фонсека допоміг їм зіграти внічию з суперником в кваліфікації Євро-2020.