Збірна України втратила лідера перед матчем з Сербією у відборі Євро-2020

Український півзахисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко вибув на 4-5 тижнів через травму коліна, повідомив головний тренер команди Хосеп Гвардіола.

Олександр Зінченко

"Зінченко мав проблеми з кісткою. Він вибув на 4 або 5 тижнів. Йому довелося перенести операцію, щоб очистити коліно", – сказав Гвардіола, чиї слова цитує офіційний твіттер клубу.

PEP 💬 Zinchenko had contact with the knee and felt something in the bone. He has to stop for four or five weeks. He had (surgery) to clean the knee.



After the international break Rodrigo may be ready again. — Manchester City (@ManCity) 25 октября 2019 г.

Раніше Зінченко пропустив кілька матчів свого клубу через проблеми з коліном.

Таким чином, півзахисник, швидше за все, пропустить матчі національної збірної України в листопаді - товариську гру з Естонією і офіційний поєдинок з Сербією у відборі Євро-2020.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зінченко зробив пропозицію руки і серця відомій телеведучій: вона дала відповідь.

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