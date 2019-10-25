Збірна України втратила лідера перед матчем з Сербією у відборі Євро-2020

Український півзахисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко вибув на 4-5 тижнів через травму коліна, повідомив головний тренер команди Хосеп Гвардіола.
Олександр Зінченко
"Зінченко мав проблеми з кісткою. Він вибув на 4 або 5 тижнів. Йому довелося перенести операцію, щоб очистити коліно", – сказав Гвардіола, чиї слова цитує офіційний твіттер клубу.
PEP 💬 Zinchenko had contact with the knee and felt something in the bone. He has to stop for four or five weeks. He had (surgery) to clean the knee.— Manchester City (@ManCity) 25 октября 2019 г.
After the international break Rodrigo may be ready again.
Раніше Зінченко пропустив кілька матчів свого клубу через проблеми з коліном.
Таким чином, півзахисник, швидше за все, пропустить матчі національної збірної України в листопаді - товариську гру з Естонією і офіційний поєдинок з Сербією у відборі Євро-2020.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Зінченко зробив пропозицію руки і серця відомій телеведучій: вона дала відповідь.
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