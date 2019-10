Збірна України втратила лідера перед матчем з Сербією у відборі Євро-2020

Український півзахисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко вибув на 4-5 тижнів через травму коліна, повідомив головний тренер команди Хосеп Гвардіола.

"Зінченко мав проблеми з кісткою. Він вибув на 4 або 5 тижнів. Йому довелося перенести операцію, щоб очистити коліно", – сказав Гвардіола, чиї слова цитує офіційний твіттер клубу.

PEP 💬 Zinchenko had contact with the knee and felt something in the bone. He has to stop for four or five weeks. He had (surgery) to clean the knee.



After the international break Rodrigo may be ready again.