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25 жовтня • оновлено в 18:29
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Збірна України втратила лідера перед матчем з Сербією у відборі Євро-2020

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Український півзахисник "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко вибув на 4-5 тижнів через травму коліна, повідомив головний тренер команди Хосеп Гвардіола.

Олександр Зінченко

Олександр Зінченко

"Зінченко мав проблеми з кісткою. Він вибув на 4 або 5 тижнів. Йому довелося перенести операцію, щоб очистити коліно", – сказав Гвардіола, чиї слова цитує офіційний твіттер клубу.

Раніше Зінченко пропустив кілька матчів свого клубу через проблеми з коліном.

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Таким чином, півзахисник, швидше за все, пропустить матчі національної збірної України в листопаді - товариську гру з Естонією і офіційний поєдинок з Сербією у відборі Євро-2020.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зінченко зробив пропозицію руки і серця відомій телеведучій: вона дала відповідь.

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Тема
Євро-2020
Особа
Олександр Зінченко
Теги
Збірна України з футболу ФК Манчестер Сіті
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
СЕРБЫ ПОРВУТ ФАШИСТАМ ОЧКО!
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коршун федот
коршун федот
Великий Кормчий, Смерть фашистской па .РРРРРРРаше!
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