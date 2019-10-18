Збірна України встановила історичний рекорд у відборі Євро-2020

Збірна України з футболу з рекордним для себе показником завершить відбірковий цикл чемпіонату Європи-2020.

На даний момент, після семи турів групового етапу кваліфікації, команда Андрія Шевченка набрала 19 очок з 21 можливого і гарантувала собі вихід до фінальної частини Євро-2020, посівши перше місце в групі.

Збірна України встановила супердосягнення Фото Павла Кубанова

Це найкращий показник в історії відбіркових турнірів збірної України. Попередній рекорд був встановлений у відборі чемпіонату світу-2010, в якому українці набрали 70% очок з можливих, що, однак, не допомогло їм пройти до фінальної частини мундіалю.

Що стосується цієї відбіркової кампанії, то навіть якщо українці програють сербам в заключному турі, показник складе 79,17%. У разі перемоги він збільшиться до 91,67%.

ffu.ua

Відзначимо, що "синьо-жовті" лише раз втратили очки в цій стадії, зігравши внічию з Португалією на виїзді (0:0). Таким чином, національна команда набрала на даний момент 90,48% можливих очок.

Як повідомляв OBOZREVATEL, УЄФА оцінив магічний фінт Андрія Ярмоленка в матчі Україна - Португалія.

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