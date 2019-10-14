Головна Новини
15 жовтня • оновлено в 00:29
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Збірна України влаштувала феєричне святкування з фанатами на переповненому "Олімпійському"

1.4т Читати матеріал російською

Збірна України з футболу достроково вийшла до фінальної частини чемпіонату Європи 2020 року, який влітку майбутнього року пройде відразу в 12 країнах.

Наша команда забезпечила собі путівку на турнір, перемігши на НСК "Олімпійський" діючих переможців континентальної першості та Ліги націй португальців. Команда Андрія Шевченка була сильнішою іменитого опонента – 2:1.

Відразу після гри команда і переповнений стадіон влаштували неймовірне святкування успіху. Футболісти вишикувалися по периметру центрального кола і разом з фанатами влаштували скандування "Україна! Україна!".

Новини
Україна – Португалія – 2-1: відео голів

Вашій увазі відео емоційного моменту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України не зіграє у Санкт-Петербурзі на груповій стадії Євро-2020. При цьому команда Андрія Шевченка вже на стадії плей-офф може зустрітися зі збірною Росії.

Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "Євро-2020" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Євро-2020
Місце
Україна Київ
Теги
Збірна України з футболу збірна Португалії з футболу НСК Олімпійський
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / думки

ads pixel