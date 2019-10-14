Збірна України влаштувала феєричне святкування з фанатами на переповненому "Олімпійському"

Збірна України з футболу достроково вийшла до фінальної частини чемпіонату Європи 2020 року, який влітку майбутнього року пройде відразу в 12 країнах.

Наша команда забезпечила собі путівку на турнір, перемігши на НСК "Олімпійський" діючих переможців континентальної першості та Ліги націй португальців. Команда Андрія Шевченка була сильнішою іменитого опонента – 2:1.

Відразу після гри команда і переповнений стадіон влаштували неймовірне святкування успіху. Футболісти вишикувалися по периметру центрального кола і разом з фанатами влаштували скандування "Україна! Україна!".

Вашій увазі відео емоційного моменту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України не зіграє у Санкт-Петербурзі на груповій стадії Євро-2020. При цьому команда Андрія Шевченка вже на стадії плей-офф може зустрітися зі збірною Росії.

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