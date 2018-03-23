Збірна України не змогла обіграти найгіршу команду ЧС-2018

Збірна України з футболу зіграла внічию з Саудівською Аравією, яка займає в рейтингу ФІФА 69-е місце і є найгіршою командою майбутнього ЧС-2018. Товариський поєдинок на стадіоні в Марбельї завершився з рахунком 1:1.

"Обозреватель" вів онлайн-трансляцію матчу Україна - Саудівська Аравія.

Протягом всього матчу в Іспанії йшов дощ, що наклало серйозний відбиток на ритм гри.

Нашим футболісти з великими труднощами вдавалися швидкі переходи від оборони в атаку, при тому що основними плеймейкерами були Ракицький і Хачеріді. Україна впевнено контролювала м'яч, намагалася грати першим номером і на 32-й хвилині відкрила рахунок.

Коноплянка своєю подачею знайшов Кравця, і той головою без проблем забив шкіряну сферу у кут воріт.

Замість того, щоб розвинути успіх "синьо-жовті" футболісти несподівано пропустили гол у відповідь. Саудівці, практично не маючи моментів, реалізували свій перший же удар в створ воріт.

У другому таймі Україна після невеликої комбінаційної паузи в центрі поля, перейшла великими силами на половину поля суперника, але знайти лазівку в захисті їм не вдавалося.

Ближче до середини Аравія і зовсім позбавила наших гравців м'яча, впевнено граючи в центрі поля і біля воріт Луніна.

Збірна України за кілька хвилин до кінця основного часу організувала справжній штурм і мала приголомшливу можливість забити, але так і не змогли занести круглого у ворота.

Саудівська Аравія - Україна - 1:1

Голи: 0:1 - 32 Кравець, 1:1 - 38 Аль-Моуалад.

Саудівська Аравія - Аль-Мосайлем, Аль-Харбі, Аль-Шахрані (Муат, 90), Аль-Моуалад (Аль-Кувайкібі, 72), Хаусауі, Аль-Шехрі (Аль-Могауі, 61), Аль-Досарі (Ашраф, 90), Отайф, Аль-Джассим (Асир, 80), Хаусауі, Аль-Салауі (Аль-Моашер, 86).

Україна - Лунін, Ракицький, Матвієнко (Соболь, 65), Хачеріді (Ордець, 70), Степаненко (Ротань, 46), Марлос (Бесєдін, 85), Караваєв, Коноплянка, Циганков (Буяльський, 46), Зінченко (Малиновський, 65 ), Кравець.

Попередження: Хаусауі (21), Аль-Могауі (79), Буяльський (83), Малиновський (87).

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Нагадаємо. що свою наступну гру підопічні Андрія Шевченка проведуть 27 березня, у вівторок, проти Японії. Початок о 15:20 за київським часом.

Раніше "Обозреватель" повідомляв, що Україна не змогла вчасно почати матч проти Саудівської Аравії через курйозної причини.