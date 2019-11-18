Збірна України може втратити місце в першому кошику на Євро-2020

Збірна України з футболу поки не гарантувала собі місце в першому кошику при жеребкуванні фінального турніру Євро-2020.

УЄФА може опустити збірну України з першого кошика в другий. Справа в тому, що якщо збірні Росії та Данії одночасно опиняться у другому кошику, то УЄФА доведеться одну з цих команд перемістити в перший або третій кошик, повідомляє sport.ua.

Збірна України виграла групу В кваліфікації Євро-2020

Ці збірні повинні зіграти в групі В через те, що 12 країнам-господаркам Євро-2020 спочатку були визначені місця в групах. Точний принцип незрозумілий – в документі УЄФА є тільки розпливчасте формулювання про те, що переміщення мають мінімально впливати на початковий посів. Проте, Україна – одна з тих команд, яку можуть опустити до другого кошика.

Втім, Данія ще не гарантувала собі участь на Євро-2020. Лише 18 листопада ця команда проведе заключний матч відбору проти Ірландії на виїзді.

Саме ж жеребкування фінального турніру відбудеться 30 листопада в Бухаресті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України, вирвавши нічию на останніх секундах з Сербією, з рекордом завершила відбірковий турнір Євро-2020.

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