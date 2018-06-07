Пробила дно: Росія оновила ганебний антирекорд в рейтингу ФІФА

Збірна Росії з футболу опустилася в рейтингу ФІФА на 70 місце. Це найгірший результат в історії команди. Це ще й гірший результат серед всіх команд ЧС-2018, який 14 червня стартує в Росії.

Новий рейтинг Міжнародна федерація футболу опублікувала сьогодні, 7 червня.

Підопічні головного тренера збірної Росії Станіслава Черчесова опустилися вниз на чотири позиції - до цього був 66 рядок.

Скріншот ФІФА

Нагадаємо, два останніх контрольних матчі напередодні домашнього мундіалю російські футболісти провели вкрай непереконливо: поступилися австрійцям на виїзді 1:0 і зіграли вдома внічию зі збірною Туреччини 1:1. За дві гри росіяни нанесли лише один удар в площину воріт суперника.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна Росії встановила ще один антирекорд напередодні ЧС-2018.