Пробила дно: Росія оновила ганебний антирекорд в рейтингу ФІФА

Збірна Росії з футболу опустилася в рейтингу ФІФА на 70 місце. Це найгірший результат в історії команди. Це ще й гірший результат серед всіх команд ЧС-2018, який 14 червня стартує в Росії.
Новий рейтинг Міжнародна федерація футболу опублікувала сьогодні, 7 червня.
Підопічні головного тренера збірної Росії Станіслава Черчесова опустилися вниз на чотири позиції - до цього був 66 рядок.
Скріншот
ФІФА
Нагадаємо, два останніх контрольних матчі напередодні домашнього мундіалю російські футболісти провели вкрай непереконливо: поступилися австрійцям на виїзді 1:0 і зіграли вдома внічию зі збірною Туреччини 1:1. За дві гри росіяни нанесли лише один удар в площину воріт суперника.
Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна Росії встановила ще один антирекорд напередодні ЧС-2018.
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