Збірна Росії встановила історичний антирекорд

Поразка з рахунком 0:3 від збірної Бразилії на переповнених "Лужниках" стало гіршим виступом для збірної Росії вдома за всю історію існування. За 26 років команда РФ жодного разу не програвали при рідних трибунах з різницею в три і більше м'ячі.

З 1992 року росіяни провели 270 матчів, з яких програли 64. Найбільшим з них стало побиття в Лісабоні з рахунком 1:7 в рамках відбіркового турніру до чемпіонату світу 2006 року, повідомляє Life .

Великі поразки мали місце і на нейтральній території. Останнє з них відбулося в Тулузі на Євро-2016, коли Росія поступилася Уельсу в матчі групового раунду 0:3.

Однак вдома до останнього часу великих поразок вдавалося уникати, обмежуючись різницею в два м'ячі. Останній з таких матчів пройшов в Краснодарі в березні 2017 року - тоді підопічні Станіслава Черчесова поступилися Кот-д'Івуару 0:2.

Наступну гру російська команда проведе проти Франції в Санкт-Петербурзі 27 березня.