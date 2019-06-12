Збірна Росії U-20 пропустила ганебний гол від воротаря з чужої половини поля: відео курйозу

Збірна Росії з футболу U-20 пропустила курйозний і ганебний гол у матчі турніру Кубка Олімп-ПФЛ "Переправа".

Епізод трапився на 76-й хвилині гри російської "молодіжки" з "Уралом-Приволжям". Суддя зафіксував фол із боку збірної Росії на чужій половині поля і призначив штрафний удар.

Росія U-20 – Урал-Поволжя ПФЛ

До м'яча підійшов воротар Андрій Чернов і потужно пробив. У штрафному майданчику м'яч відскочив від газону й потрапив у сітку, оскільки голкіпер збірної Андрій Савін вийшов із воріт занадто далеко.

Невероятный гол в ворота сборной России U-20 на турнире "Переправа" забил голкипер ФК "Уфа-2" Алексей Чернов, выступающий за сборную "Урал-Приволжье"



Браво, Алексей!!! pic.twitter.com/DkdMgBxQEm - ФК УФА (@UfaFc) 11 червня 2019 р

Цікаво, що цей м'яч став переможним для уральців. Вони перемогли з рахунком 3:2, дозволивши збірникам відзначитися двічі за час, що лишився.

Як повідомляв OBOZREVATEL, збірна України U-20, перегравши Італію, вийшла у фінал чемпіонату світу з футболу, який нині відбувається у Польщі.

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