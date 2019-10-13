Збірна Росії повторила історичний рекорд і вийшла на Євро-2020

Збірна Росії з футболу в 8-му турі відбору на чемпіонат Європи-2020 обіграла Кіпр (5:0) і достроково кваліфікувалася до фінальної частини турніру.

Ця перемога стала для російської збірної сьомою поспіль, в результаті чого футбольна команда РФ повторила натривалішу успішну серію в своїй історії.

До Станіслава Черчесова подібну серію команда видавала під керівництвом Олега Романцева в 1999 році і Гуса Хіддінка 10 років по тому.

Збірна Росії буде брати участь в чемпіонаті Європи в п'ятий раз поспіль. Раніше команда виступала на цьому турнірі в 2004, 2008, 2012 і 2016 роках.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в минулому турі кваліфікації на чемпіонат Європи-2020 росіяни розгромила команду Шотландії. Поєдинок в московських "Лужниках" завершився з рахунком 4:0.

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