Збірна Англії намагається уникнути отруєння на ЧС-2018 в Росії

Збірна Англії відправить до Росії цілий ряд продуктів для споживання під час чемпіонату світу - 2018. У делегації національної команди будуть фахівці, які мають перевіряти їжу в зв'язку з отруєнням російського шпигуна в Великобританії, повідомляє The Sun .

За інформацією видання, в числі продуктів, які англійці планують привезти з дому, - кекси Jaffa Cakes, печені боби, томатний соус, шоколад, англійська гірчиця і чайні пакетики. Керівництво національної команди вже підтвердило, що відправить до Росії групу кухарів за тиждень до прильоту команди з метою перевірки продуктів в зв'язку "зі скандалом з отруєнням шпигуна".

"Всі продукти харчування будуть ретельно перевірятися. Найважливіше, щоб ніхто з наших гравців не відчував проблем перед матчами", - повідомило джерело з Футбольної асоціації Англії (FA).

Як повідомляв "Обозреватель", 12 березня прем'єр Великобританії Тереза Мей заявила, що, ймовірно, Росія стоїть за отруєнням Сергія Скрипаля.