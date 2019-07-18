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"Завжди вмирав": легіонера "Динамо" вивели з себе

2.4т Читати матеріал російською

Захисник "Динамо" Карлос Самбрано, що в минулому сезоні виступав за швейцарський "Базель" на правах оренди, розповів у інтерв'ю, що преса часто виставляє його в непривабливому світлі.

"Чи траплялися у мене з кимось сварки всередині колективу? Я завжди ладнав з усіма. Проблеми були тільки з пресою, тому я довго не давав інтерв'ю, хоча нічого не маю проти критики. Просто коли читаєш брехню, що стосується особистого життя, це дратує", – заявив Самбрано в інтерв'ю Еlcomercio.

Карлос Самбрано (ліворуч) проти Луїса Суареса

Карлос Самбрано (ліворуч) проти Луїса Суареса

elcomercio.pe

На запитання про те, що його найбільше виводило з себе, перуанський захисник відповів:

"Була інформація про мою недисциплінованість. Про те, як я самовільно покинув готель. Хтось зробив вкид. Також багато писали про моє вилучення у фіналі Копа Америка-2019 із Бразилією, але воно трапилося лише тому, що я завжди вмирав за свою команду на полі".

Також він розповів про своє найближче майбутнє.

"Півтора роки тому у мене був складний період, мені довелося змінити кілька клубів, але відтоді як я перейшов у "Базель", у моїй кар'єрі відбулися зміни. Я знайшов мотивацію. У мене наявний контракт із "Динамо". У гіршому разі, і я кажу це прямо, я буду змушений повернутися в Україну", – заявив Самбрано.

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За його словами, у Києві він почувався некомфортно.

"Я не почувався комфортно у "Динамо" через певні проблеми, з якими зіткнулася команда. Якщо виникне цікавий варіант, то я сподіваюся поїхати. Було б добре, щоб це була команда з Німеччини".

Нагадаємо, Карлос Самбрано успішно виступив на Копа Америк-2019 у складі збірної Перу, здобувши срібло і ставши першим гравцем "Динамо" – призером Кубка Америки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, захисник "Динамо" Віталій Миколенко відповів на наїзд Кріштіану Роналду.

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Особа
Карлос Самбрано
Місце
Перу
Тег
ФК Динамо Київ
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