Завдяки ФСБ: розкрита правда про махінації Тимощука в Росії

Легенда збірної України Анатолій Тимощук завдяки співпраці з російськими спецслужбами зумів вивести до РФ усі свої кошти, зароблені за час кар'єри.

За словами дружини екс-футболіста Надії Навроцької, з якою той перебуває в шлюборозлучному процесі, у такий спосіб Тимощук ухиляється від сплати аліментів.

Анатолій Тимощук у формі "Зеніту"

"Толік сховав у Росії майже всі статки, які заробив за свою кар'єру. І каже, що у нього нічого немає. Він часто хвалився своїми знайомствами в Росії з силовими структурами, до того ж, багато хто з них є вболівальниками "Зеніта". Наприклад, каже, що йому треба поїхати, щоб підписати футболку Умнову (главі МВС у Санкт-Петербурзі), або поспілкуватися ще з якимись високими погонами в Москві. Я на ці зустрічі ніколи не їздила, але зараз у мене складається все в єдину картину, як мозаїка", – цитує Навроцьку "Футбол 24".

Як повідомляв OBOZREVATEL, Надія Навроцька повідомила, що поліція Баварії порушила проти Анатолія Тимощука дві кримінальні справи, одна з яких – за підозрою в шахрайстві.

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