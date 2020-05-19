"Запропонуйте Суркісу що-небудь зробити з тілом Лобановського": Уткін - про Сьоміна

Сьомін двічі очолював київське «Динамо» – з 2007 по 2009 і з 2010 по 2012 рік.

Відомий російський коментатор Василь Уткін поділився думкою про роботу 73-річного Юрія Сьоміна на посту головного тренера "Локомотива", порівнявши ситуацію з київським "Динамо" і Валерієм Лобановським.

Василь Уткін

"Не бачу взаємозв'язку між титулованнiстю і закликами залишити Сьоміна в "Локомотиві" ще на 2-3 роки. Мадридський "Реал" щороку виходить в Лігу чемпіонів і іноді змінює головного тренера. Юп Хайнкесс виграв в "Баварії" Лігу чемпіонів і був замінений по закінчення контракту. Але яке це має відношення до того, що Сьомін – кращий варіант на найближчі роки? В іншому випадку запропонуйте Ігорю Суркісу що-небудь зробити з тілом Валерія Лобановського. Посадити його на тренерську лаву, наприклад. Він, врешті-решт, самий заслужений в історії "Динамо", – сказав Уткін в ефірі Youtube-каналу "Єдiм спорт".

На додаток Уткін запропонував "говорити серйозно про те, що буде, а не про те, що було чи є".

Як спільно OBOZREVATEL, відомий український агент Дмитро Селюк жорстко розкритикував рішення керівництва "Локомотива" не продовжувати контракт з легендою клубу і екстренером київського "Динамо" Юрієм Сьоміним.

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