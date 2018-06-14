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Замість Зідана: в Іспанії офіційно представили нового тренера "Реала"

1.3тЧитати новину російською

Іспанський футбольний клуб "Реал" у четвер, 14 червня, представив нового головного тренера команди Хулена Хулен Лопетегі. В урочистій церемонії презентації наступника Зінедіна Зідана взяв участь президент "вершкових" Флорентіно Перес.

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Офіційно: призначено нового головного тренера збірної Іспанії

Нагадаємо, що 12 червня 2018 року стало відомо про призначення Хулена Лопетегі на пост головного тренера мадридського "Реала" після завершення чемпіонату світу.

На наступний день Іспанська футбольна федерація покарала наставника за таємні переговори з мадридським клубів, відсторонивши його від управління збірної.

Особа
Хулен Лопетегi
Місце
ІспаніяМадрид
Об'єкт
Реал Мадрид
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