Замість Зідана: в Іспанії офіційно представили нового тренера "Реала"

Іспанський футбольний клуб "Реал" у четвер, 14 червня, представив нового головного тренера команди Хулена Хулен Лопетегі. В урочистій церемонії презентації наступника Зінедіна Зідана взяв участь президент "вершкових" Флорентіно Перес.

Нагадаємо, що 12 червня 2018 року стало відомо про призначення Хулена Лопетегі на пост головного тренера мадридського "Реала" після завершення чемпіонату світу.

На наступний день Іспанська футбольна федерація покарала наставника за таємні переговори з мадридським клубів, відсторонивши його від управління збірної.