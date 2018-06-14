Замість Зідана: в Іспанії офіційно представили нового тренера "Реала"

Іспанський футбольний клуб "Реал" у четвер, 14 червня, представив нового головного тренера команди Хулена Хулен Лопетегі. В урочистій церемонії презентації наступника Зінедіна Зідана взяв участь президент "вершкових" Флорентіно Перес.
📸⚽👔 @julenlopetegui , new Head Coach of #RealMadrid . #WelcomeLopetegui | #HalaMadrid pic.twitter.com/Navo0VRndP- # CHAMP13NS 🇺🇸🇬🇧 (@realmadriden) 14 червня 2018 р
Нагадаємо, що 12 червня 2018 року стало відомо про призначення Хулена Лопетегі на пост головного тренера мадридського "Реала" після завершення чемпіонату світу.
На наступний день Іспанська футбольна федерація покарала наставника за таємні переговори з мадридським клубів, відсторонивши його від управління збірної.