Замість збірної України: "Зеніт" з Ракицьким провалив товариський матч

Пітерський "Зеніт" розгромно програв "Аустрії" в товариством матчі. В основному складі російської команди вийшов український футболіст Ярослав Ракицький, якого не викликали в збірну України на матчі кваліфікації чемпіонату Європи-2020 проти Португалії та Люксембургу.

Екс-захисник "Шахтаря" відіграв весь перший тайм і був замінений у перерві. На той час його команда вже мінімально поступалася супернику.

Ярослав Ракицький ФК Зеніт

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Австрійці повели в рахунку на 35-й хвилині зустрічі. Кляйн пробив з-за меж штрафного суперника, а Михайло Кержаков, який не бачив момент удару, пропустив м'яч у свої ворота.

Після перерви "Аустрія" забила швидкий гол. Матіч відгукнувся на передачу, забіг в штрафну і зльоту пробив по воротах "Зеніта".

У кінцівці зустрічі австрійці довели рахунок до розгромного. Подачу з лівого флангу в один дотик замкнув Евандро.

Як повідомляв OBOZREVATEL, футбольний менеджер Вадим Шаблій заявив, що український захисник Ярослав Ракицький усвідомлено вибрав російський "Зеніт". На думку агента, екс-футболіст "Шахтаря" розумів, що може втратити місце в національній команді України.

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