"Закулісна гра": Суркіс жорстко пройшовся по УПЛ

Президент "Динамо" Ігор Суркіс розповів про зустріч з президентом Прем'єр-ліги Томасом Гріммом, на якій обговорювалося питання створення так званого єдиного телепулу.

Деталями спілкування президент столичного клубу поділився в інтерв'ю програмі "Профутбол".

Ігор Суркіс

"Я зустрівся з Томасом Гріммом в своєму кабінеті. Я говорив як президент "Динамо", людина, яка поставила підпис під п'ятирічним контрактом з "1+1". Вони хочуть, щоб ми фінансували, а вони будуть у мене щось відбирати? Вони цього не дочекаються. У мене питання: чому ваші канали (група каналів "1+1" – Ред.), чому інші канали не були допущені до тендеру? Це ж не був тендер. Наскільки я розумію, це була закулісна гра", - зазначив Суркіс.

На думку президента "Динамо", Грімм не володіє необхідним авторитетом в українському футболі.

"У мене була до Грімма повна довіра. Повна довіра. Але чи привів він хоч одного спонсора, який би вливав гроші в клуби? Що такого він зробив у футболі, щоб сьогодні розбурхувати громадськість і переводити футбол на платні канали?" – сказав Суркіс.

Нагадаємо, в липні Прем'єр-ліга заявила про створення так званого єдиного телепулу, проте де-факто його не існує - кілька клубів УПЛ, в тому числі "Динамо", не погодилися на вимоги.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Суркіс назвав прізвища гравців "Динамо", з якими не готовий розлучитися.

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