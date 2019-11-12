Захисник збірної України відмовився грати в Росії

Захисник збірної України Едуард Соболь розповів про свої подальші плани в кар'єрі.

Футболіст "Брюгге" в інтерв'ю російському виданню "Советский спорт" зізнався, що не бачить себе в чемпіонаті РФ.

"Не хочу сказати нічого поганого про російський чемпіонат, але своє майбутнє я пов'язую з Європою. Мрію потрапити у великий клуб з п'ятірки топ-чемпіонатів. Ну а зараз роблю все, щоб допомогти досягти результатів "Брюгге". На даний момент – всі думки про цю команду", – висловився захисник збірної України.

Едуард Соболь ФФУ

Нагадаємо, що в понеділок, 11-го листопада, збірна України розпочала підготовку з товариського матчу з Естонією, і матчу-відбору на Євро-2020 з Сербією.

Як повідомляв OBOZREVATEL, матч чемпіонату Росії з футболу між "Крилами Совєтов" і "Рубіном" завершився смертельної трагедією.

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