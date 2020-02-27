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27 лютого • оновлено в 12:44
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Захисник "Динамо" зізнався в любові до російського репу

3.4т
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Захисник "Динамо" Денис Попов зізнався, що з усіх музичних напрямків він найбільше любить слухати російський реп.

Денис Попов

Денис Попов

"Динамомания"

"Напевно, всі захейтять, якщо я скажу, що люблю російський реп. Але мені подобається, у мене такий смак. У кожного російського репера є по 1-2 хороші пісні. Є Натан і Гусейн Гасанов. "Выбирай" – хороша пісня. Моргенштерн зараз на хайпі. Чудак дуже цікавий. Якщо послухати його пісні – це ж маячня. Просто що музика, біт хороший. Цим він бере. А то, що він придумує, сидить, як я бачив у Урганта, щось там мукає, потім це виливається з рота. Хіба це співак?" – сказав Попов в інтерв'ю Youtube-каналу "Отдушівдушу".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше захисник "Динамо" Денис Попов розповів, чому не займається сексом протягом трьох днів перед матчем.

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Автор
Юрій Трохимчук
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
теперь сожгут наверное
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