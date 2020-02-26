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26 лютого • оновлено в 12:17
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Захисник "Динамо" розповів про секс перед матчами

1.2т
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Захисник київського "Динамо" Денис Попов заявив, що не займається сексом за три дні до матчів, оскільки це йому заважає, і розповів, як би вирішував цю проблему, якби грав в Англії.

"Такий у мене принцип. Я не займаюся сексом за три дні до гри, тому що це мені реально заважає. Якби в Англії грав, то сексом взагалі не займався б. Ну, там вже від безвиході можна було б щось придумати" , – сказав Попов в інтрвью YouTube-каналі ОТДУШИВДУШУ.

Денис Попов в матчі проти "Копенгагена"

Денис Попов в матчі проти "Копенгагена"

У нинішньому сезоні 21-річний футболіст зіграв у 10 матчах за першу команду киян у всіх турнірах, зумівши відзначитися двома голами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент київського "Динамо" Ігор Суркіс перед стартом нинішнього сезону закликав футболістів молодіжного складу команди забути про дівчат.

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Особа
Денис Попов
Тег
ФК Динамо Київ
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