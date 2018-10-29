МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
LTE планшету Взяти участь
Приз
Реєстрація
ЕкономікаШоу

/Новини футболу

Загибель президента "Лестера": з'явилася реакція Суркіса

4.2тЧитати матеріал російською

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс емоційно відреагував на загибель свого колеги з "Лестер Сіті" Вішая Шріваддханапрабха. Бос "біло-синіх" висловив свої співчуття у зв'язку із трагічною смертю тайського бізнесмена, який став жертвою авіакатастрофи.

"Надзвичайно успішний бізнесмен з Таїланду Вішай за допомогою чудової команди "Лестера" в англійській Прем'єр-лізі довів, що в сучасному футболі гроші вирішують далеко не все і головне прекрасне дійство розгортається на зеленому газоні. Він подарував футбольному світу надію. У цю скорботну і важку хвилину ми поділяємо ваше величезне горе", — йдеться у заяві Суркіса на офіційному сайті "Динамо".

Новини
В Індонезії впав у море пасажирський літак: на борту було 189 осіб

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Лестер" офіційно підтвердив загибель свого президента. Шріваддханапрабха і ще четверо осіб розбилися під час катастрофи клубного вертольота "лис". У ЗМІ було названо попередню причину катастрофи.

Особа
Ігор Суркіс
Об'єкти
ФК Динамо КиївФК Лестер
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
4
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наші блоги