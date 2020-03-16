За комір: колумбійський футболіст забив шедевральний гол у чемпіонаті Туреччини

Нападник турецького "Денізліспору" Уго Родальєга забив неймовірний за красою гол у поєдинку місцевої Суперліги у ворота "Генчлербірлігі", який став єдиним у матчі.

На 54-й хвилині зустрічі колумбієць отримав верхову передачу на правому фланзі атаки і, не давши м'ячу опуститися на газон, в один дотик послав його за комірець голкіперу суперників з-за меж штрафного майданчика.

Уго Родальєга (зліва)

Відзначимо, що раніше 34-річний Родальєга виступав в англійській Прем'єр-лізі у складі "Фулхема" і "Вігана", а у 2015 році перебрався в Туреччину, де грає вже за третій клуб. У нинішньому сезоні на його рахунку 23 матчі і 6 забитих голів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, норвезький захисник "Філадельфія Юніон" Якоб Глеснес відзначився фантастичним ударом зі штрафного в матчі Головної ліги сокеру США (МЛС).

Дізнавайся результати матчів Ліги чемпіонів у нас в Telegram!