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З "Шахтарем" трапився '' інцидент '': спортивні підсумки 27 жовтня

4.5тЧитати матеріал російською

Світоліна вийшла у фінал Підсумкового турніру, з гравцями "Шахтаря" відбувся "цікавий інцидент" в Києві. а Роналду прийняв несподіване рішення. OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини суботи, 27 жовтня.

Крім того, спортсменка з Росії "застрелилася" після провального виступу і стало відомо про "звірства" у "Зорі". Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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