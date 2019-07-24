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З ножем і в капюшоні: подробиці розправи над уболівальниками "Спартака"

1.6т Читати матеріал російською

З'явилися нові подробиці у справі про жорстоке побиття фанатів "Спартака" після матчу російської Прем'єр-ліги в Ростові.

В інтернет потрапили фотографії стюардів "Ростов-Арени". На одній з них автор телеграм-каналу "OFNEWS" помітив ніж, що висів на поясі у одного із співробітників стадіону. На знімку він відвернувся від кадру і накинув на голову капюшон з маскою.

Також з'явився коментар одного з ростовських фанатів "Спартака". "Стюарди в масках - це переодягнена росгвардія, інфа 100. Наші всі без масок, звичайні не можуть одягати маски, їм окремо давало вказівки, інше начальство", - відзначило джерело.

Фанат також зауважив, що у стюардів на шиї висить акредитація. У людей в балаклавах (і з ножем на поясі) немає спеціальної перепустки, але вони теж стоять у манишці працівників "Ростов-Арени".

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Нагадаємо, в Росії стався черговий гучний інцидент з футбольними фанатами - після матчу "Ростов" - "Спартак" бійці Росгвардіі на стадіоні побили фанатів московського клубу (було опубліковано відео).

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський клуб "Ростов" опублікував офіційну заяву, переклавши всю вину за інцидент на уболівальників.

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Місце
Росія Ростов-на-Дону
Тег
Спартак Москва
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Ferat Bey
Ferat Bey
В России ВСЕГДА народ делился на привелигированную высшую касту силовиков(НКВД, КГБ, армия, военно-морской флот, милиция, полиция, казаки) и на оставшуюся бОльшую касту насекомых. Ещё со времён СССР и до сих пор болельщиками "ЦСКА" были люди из высшей касты, а болельщиками "Спартака" были в основном люди, которые входили во вторую второсортную касту СССР(России, РФ) и они внутренне недолюбливали высшую касту российского, советского, русского хамского офицерья. Что такое Ростов? Армяне (очень много армян работало в НКВД, КГБ, полиции, милиции), казаки, современное ФСБ(КГБ) офицерьё, бандиты из Донецка, чёрные псы Российской Империи - чечены, дагестанцы, осетины и прочие северокавказские патриоты "русского мира". Жаль ребят болельщиков "Спартака". Им вообще не нужно учавствовать в фанатских драках. Пусть чечены, дагестанцы северный кавказ, армяне, осетине, донецкие бандиты, казаки друг другу морду бьют.
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