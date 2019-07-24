З ножем і в капюшоні: подробиці розправи над уболівальниками "Спартака"

З'явилися нові подробиці у справі про жорстоке побиття фанатів "Спартака" після матчу російської Прем'єр-ліги в Ростові.

В інтернет потрапили фотографії стюардів "Ростов-Арени". На одній з них автор телеграм-каналу "OFNEWS" помітив ніж, що висів на поясі у одного із співробітників стадіону. На знімку він відвернувся від кадру і накинув на голову капюшон з маскою.

Також з'явився коментар одного з ростовських фанатів "Спартака". "Стюарди в масках - це переодягнена росгвардія, інфа 100. Наші всі без масок, звичайні не можуть одягати маски, їм окремо давало вказівки, інше начальство", - відзначило джерело.

Фанат також зауважив, що у стюардів на шиї висить акредитація. У людей в балаклавах (і з ножем на поясі) немає спеціальної перепустки, але вони теж стоять у манишці працівників "Ростов-Арени".

Нагадаємо, в Росії стався черговий гучний інцидент з футбольними фанатами - після матчу "Ростов" - "Спартак" бійці Росгвардіі на стадіоні побили фанатів московського клубу (було опубліковано відео).

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський клуб "Ростов" опублікував офіційну заяву, переклавши всю вину за інцидент на уболівальників.

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