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11 лютого • оновлено в 03:40
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З ноги: в Тунісі футболіст побив болбоя під час матчу – момент потрапив на відео

2.5т
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Матч чемпіона Тунісу з футболу між клубами "Хамаммі-Ліф" і "Бізертен" ознаменувався диким випадком.

Під час одного з моментів із ноги гравця "Бізертена", який грав у гостях злетів бутс. Шанувальник господарів поля, який виконував на грі функції подає м'ячі, швидко зорієнтувався і викинув елемент екіпіровки за межі поля на трибуни.

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Футболіст гостей різко відреагував на таку витівку болбоя. Гравець підбіг до хлопця і вдарив його з ноги. Така провокація спрацювала – гравець "Бізертена" отримав червону картку, а його команда зазнала поразки – 2:1.

Як повідомляв OBOZREVATEL, воротар збірної України з футболу Андрій Лунін став найкращим у складі свого "Ов'єдо", здійснивши розкішні сейви в матчі з "Райо Вальєкано".

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
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