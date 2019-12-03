З моста в річку: футболіст у Росії стрибнув у крижану воду під час гри

Футбольний матч в Росії, в якому визначався переможець першості Астраханської області, був відзначений незвичайним інцидентом. У другому таймі гру перервали раптові крики про допомогу.

Виявилося, що гукала жінка, яка впала з моста в річку неподалік від футбольного поля. Багато хто з учасників зустрічі – футболісти, а також глядачі – побігли на допомогу, повідомляє mk.ru.

Матч у Росії був перерваний через крики про допомогу

Першим кинувся в крижану воду футболіст Роман Ісаєв. Він підібрався вплав у той момент, коли пенсіонерка вже зникла з поверхні річки і почала йти на дно. У підсумку жінку вдалося врятувати. Її відпоїли гарячим чаєм і викликали їй лікарів. Довелося допомагати і самому спортсмену, який через судоми довго не зміг встати.

Новини Дагестанські футболісти спровокували грандіозну бійку в чемпіонаті Росії

Цікаво, що в цей час, незважаючи на драматичні події поза полем, матч тривав.

Як повідомляв OBOZREVATEL, фанати російського клубу побили футболістів своєї ж команди після поразки в матчі Футбольної національної ліги – другому за силою дивізіоні Росії.

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!