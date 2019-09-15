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15 вересня • оновлено в 23:10
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З Москви: ЗМІ повідомили, хто може змінити Михайличенка в "Динамо"

3.1т Читати матеріал російською

Нинішній головний тренер московського "Спартака" Олег Кононов може змінити Олексія Михайличенка на посаді наставника київське "Динамо".

Про це повідомляє російське видання "Спорт-Експрес". За даними джерела, президент "біло-синіх" Ігор Суркіс пильно спостерігає за ситуацією з білоруським фахівцем, який відверто провально почав сезон з москвичами.

Колишній тренер львівських "Карпат" встиг вилетіти разом зі "Спартаком" з Ліги Європи вже на стадії кваліфікації, а в турнірній таблиці російської Прем'єр-ліги "народна команда" йде лише шостим з відставанням в шість очок від лідерів "Зеніту" і "Краснодара" .

Олексій Михайличенко

Олексій Михайличенко

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"Не виключено, що варіант з Кононовим при певному розвитку подій може серйозно зацікавити динамівців", - резюмує СЕ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в 7-му турі Прем'єр-ліги київське "Динамо" програло на своєму полі чернігівській "Десні".

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Особи
Олег Кононов Олексій Михайличенко
Тег
ФК Динамо Київ
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Грин Евгений
Грин Евгений
Шо каждый месяц тренера менЯть будем.?
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