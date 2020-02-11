З матчем "Динамо" в плей-офф Юнацької ліги УЄФА виникла плутанина

В Україні виникла плутанина з першим офіційним міжнародним матчем у 2020 році, який пройде 12 лютого в Києві. "Динамо" U-19 має прийняти однолітків із "Динамо" (Загреб).

Стадіон "Динамо" ім. Валерія Лобановського fcdynamo.kiev.ua

Поєдинок української та хорватської команд відбудеться на стадіоні "Динамо" ім. Валерія Лобановського в рамках плей-офф Юнацької ліги УЄФА. Як спочатку повідомив телеканал "Футбол 1", час початку матчу було змінено з 17.00 на 19.00. Причиною було те, що хорватська сторона нібито повідомила УЄФА, що через штормову погоду на Балканах гості не встигнуть вчасно вилетіти в столицю України, а УЄФА пішов назустріч хорватам.

Однак через кілька годин сайт Dynamo.kiev.ua із посиланням на джерело в ФК "Динамо" (Київ) повідомив, що час початку матчу мінятися не буде і жодних змін у зв'язку з погодою і трансфером гостей не передбачено. Так, гра, як і планувалося, розпочнеться о 17.00.

Відзначимо, що матчі-відповіді на цій стадії турніру не передбачені. Переможець київського матчу виходить до 1/8 фіналу, жеребкування якого відбудеться 14 лютого.

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