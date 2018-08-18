"Ювентус" з Роналду ледь не зганьбився на старті Серії А

Чемпіон Італії "Ювентус" в 1-му турі Серії А лише на останніх секундах переміг 14-ю команду першості. Зустріч у Вероні проти "К'єво" на стадіоні "Марк Антоніо Бентегоді" завершилася з рахунком 2:3.

OBOZREVATEL вів онлайн матчу К'єво - Ювентус.

Гості вже на 3-й хвилині відкрили рахунок. Подача зі штрафного знайшла К'єлліні, той в стрибку низом головою скинув в центр воротарського, де Хедіра розстріляв Соррентіно.

Туринці володіли абсолютною ініціативою, але несподівано пропустили затяжну атаку господарів. Еммануель Джаккеріні показав класну техніку і відмінно навісив в штрафну, де Маріуш Стемпіньскі забив відмінний гол в дев'ятку.

Другий тайм почався з шоку для шанувальників "Ювентуса". На 54-й хвилині Канселье порушив правила біля своїх воріт і Джаккеріні з пенальті зробив рахунок 2:1.

"Ювентус" кинувся відіграватися і Кріштіану Роналду, який перейшов в команду в міжсезоння, мав кілька чудових шансів відзначитися, але бездоганно грав голкіпер "К'єво".

Відігратися "стара синьйора" змогла за 20 хвилин до кінця поєдинку завдяки автоголу веронцев.

На останніх секундах завдяки передачі Роналлду "Юве" забив м'яч, проте арбітр подивившись відеоповтор, вирішив що португалець віддав пас рукою.

У підопічних Массіміліано Аллегрі було 4 хвилини, щоб врятувати гру і вони це зробити змогли. Бернандеску після передачі Сандро приносить перемогу своїй команді.

К'єво - Ювентус

К'єво - Ювентус

К'єво - Ювентус

К'єво - Ювентус

К'єво - Ювентус

К'єво - Ювентус

К'єво - Ювентус

К'єво - Ювентус

К'єво - Ювентус 2: 3 Голи: 0: 1 - 3 Хедіра, 1: 1 - 38 Стемпіньскі, 2: 1 - 56, пенальті Джаккеріні, 2: 2 - 75, автогол Лазні, 2: 3 - 90 Федеріко Бернардескі.

К'єво - Соррентіно (Шемпер, 90), Россеттіні, Томовіч, Каччаторе, Лазні, Рігоні, Депаолі, Хетемай (Обі, 78), Радовановіч, Джаккеріні, Стемпіньскі (Джорджевіч, 66).

Ювентус - Шченсни, Бонуччі, Алекс Сандро, Жоау Канселье, К'єлліні, Куадрадо (Федеріко Бернардескі, 56), Пьянич, Хедіра (Джан, 84), Дуглас Коста (Манджукич, 64), Диба, Роналду.

Попередження: Радовановіч (60), Томовіч (90).

Свій наступний поєдинок у Серії А туринці проведуть 25 серпня вдома проти "Лаціо". Нагадаємо, що 5 серпня воротар збірної України Андрій Лунін, який 23 липня був офіційно презентований в якості гравця мадридського "Реала", провів розкішний матч на Міжнародному кубку чемпіонів проти "Ювентуса".