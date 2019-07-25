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"Ювентус" відмовився продавати футболіста в російський клуб

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Туринський "Ювентус" відповів відмовою на пропозицію санкт-петербурзького "Зеніту" про трансфер турецького захисника Меріха Демірала.

Меріх Демірал

Меріх Демірал

"Італійський клуб заявив росіянам, що футболіст не продається. Туринці раніше відмовили "Мілану", мадридському "Атлетіко" і англійському "Тоттенхему", - повідомив в Twitter журналіст La Gazzetta dello Sport Ніколо Скіра.

Демірал приєднався до "Ювентусу" 5 липня. Турок обійшовся італійському клубу в 18 мільйонів євро. Сезон-2018/2019 захисник провів за "Сассуоло". На його рахунку 14 матчів і два забитих м'ячі в складі італійців.

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