"Ювентус" відмовився продавати футболіста в російський клуб

Туринський "Ювентус" відповів відмовою на пропозицію санкт-петербурзького "Зеніту" про трансфер турецького захисника Меріха Демірала.

Меріх Демірал

Anche lo #Zenit ha fatto un tentativo dopo #Milan, #AtleticoMadrid e #Tottenham per Merih #Demiral. In tutti i casi la risposta della #Juventus e di Paratici è stata sempre la stessa: incedibile. #calciomercato - Nicolò Schira (@NicoSchira) July 25, 2019

"Італійський клуб заявив росіянам, що футболіст не продається. Туринці раніше відмовили "Мілану", мадридському "Атлетіко" і англійському "Тоттенхему", - повідомив в Twitter журналіст La Gazzetta dello Sport Ніколо Скіра.

Демірал приєднався до "Ювентусу" 5 липня. Турок обійшовся італійському клубу в 18 мільйонів євро. Сезон-2018/2019 захисник провів за "Сассуоло". На його рахунку 14 матчів і два забитих м'ячі в складі італійців.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що найближчим часом "Ювентус" може зробити фантастичний трансфер, уклавши контракт з нападаючим ПСЖ бразильцем Неймаром.

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