МоваЯзык

Топтеми:

"Ювентус" став чемпіоном Італії вдев'яте поспіль

Михайло Морозов
Михайло Морозов
Футбол
1,5 т.
'Ювентус' став чемпіоном Італії вдев'яте поспіль

"Ювентус" став чемпіоном Італії вдев'яте поспіль.

"Ювентус" вдев'яте поспіль завоював титул чемпіона Італії після перемоги над "Сампдорією" (2:0) у матчі 36-го туру Серії А.

Туринський клуб відкрив рахунок на сьомій доданій хвилині першого тайму зусиллями Кріштіану Роналду та розвинув свій успіх в середині другої половини після голу Федеріко Бернардескі з добивання. Португальський нападник міг оформити дубль вже в самій кінцівці, але м'яч після його удару з пенальті влучив у поперечину.

Цей чемпіонський титул став для "Ювентуса" дев'ятим поспіль і 36-м в історії команди. Туринці є найтитулованішим клубом Італії. На другому місці за кількістю скудетто перебувають "Інтер" і "Мілан", на рахунку яких по 18 перемог у Серії А.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у четвер, 23 липня, "Ювентус" відсвяткував неймовірний ювілей у першості країни.

Чемпіонат ІталіїФК СампдоріяФК Ювентус
Поділитися в Facebook
  2. Спорт
  3. Футбол