"Ювентус" - "Ліон": названа точна дата 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

УЄФА має намір провести матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між "Ювентусом" і "Ліоном" 8 серпня за умови дотримання всіх санітарних норм, повідомляє RMC Sport.

Ювентус - Ліон

Перший матч ПСЖ в 1/4 фіналу турніру може пройти 10, 11 або 12 серпня.

Про ці плани УЄФА повідомив на зборах із главами європейських клубів, нагадавши, що національні чемпіонати повинні бути завершені до кінця липня, щоб можна було встигнути дограти єврокубки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 лютого в першому матчі "Ліон" обіграв "Ювентус" (1:0). Французький ПСЖ при порожніх трибунах у Парижі зміг обіграти "Боруссію" і вийти в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

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