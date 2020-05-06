Головна Новини
6 травня • оновлено в 23:47
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

"Ювентус" - "Ліон": названа точна дата 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

1.6т
Читати матеріал російською

УЄФА має намір провести матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між "Ювентусом" і "Ліоном" 8 серпня за умови дотримання всіх санітарних норм, повідомляє RMC Sport.

Ювентус - Ліон

Ювентус - Ліон

Перший матч ПСЖ в 1/4 фіналу турніру може пройти 10, 11 або 12 серпня.

Про ці плани УЄФА повідомив на зборах із главами європейських клубів, нагадавши, що національні чемпіонати повинні бути завершені до кінця липня, щоб можна було встигнути дограти єврокубки.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 26 лютого в першому матчі "Ліон" обіграв "Ювентус" (1:0). Французький ПСЖ при порожніх трибунах у Парижі зміг обіграти "Боруссію" і вийти в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів.

Хто з ким зустрічається в українському спорті, дізнавайся у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "Ліга чемпіонів" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Теми
Ліга чемпіонів Коронавірус
Теги
ФК Ювентус ФК Олімпік Ліон
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Футбол

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 13184.

    Вилікувалися: 2097. Померли: 327.

  • У світі захворіли вже більше 3,8 мільйона осіб, загинули – 263 тисячи.

  • Дослідники встановили зв'язок між ожирінням і смертністю від коронавирусу.

  • Італійські вчені заявили про винахід першої вакцини, яка здатна нейтралізувати COVID-19.

  • Виявляється, що коронавірусом можна заразитися вдома: чого потрібно побоюватися.

  • Ісландія оголосила про перемогу над коронавірусом: одужали 97%!

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
Renegades
VS
Ground Zero
Победа Renegades на первой карте с форой в -6,5 раундов
1.65 Сделать ставку
Cloud9
VS
Envy
Тотал больше 2,5 карт
1.90 Сделать ставку
Неман
VS
Рух
Победа Немана с форой (0)
1.68 Сделать ставку
Славия
VS
Торпедо-БелАЗ
Победа Торпедо-БелАЗ с форой (0)
1.84 Сделать ставку
Городея
VS
Минск
Инд. тотал Городеи больше 1
1.97 Сделать ставку
Слуцк
VS
Энергетик-БГУ
Обе забьют
1.81 Сделать ставку
Team Vitality
VS
ENCE
Победа ENCE с форой в +1,5 карты
1.53 Сделать ставку
Complexity
VS
fnatic
Победа fnatic с форой в -1,5 карты
1.87 Сделать ставку
Heretics
VS
NiP
Тотал больше 2,5 карт
1.92 Сделать ставку
pro100
VS
NaVi
Победа NaVi с форой в -1,5 карты
1.65 Сделать ставку