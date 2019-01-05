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Юні українські футболісти потрапили в потрійну ДТП

2.1тЧитати матеріал російською

Дитяча футбольна команда "Зірочка" з Кропивницького потрапила в аварію по дорозі на змагання в Жовтих Водах. На щастя, ніхто з дітей не постраждав.

Через складні погодні умови водій мікроавтобуса не впорався з керуванням. В аварії також постраждали два легкових автомобіля, повідомляють Небайдужі Жовті Води.

ДТП команди "Зірочка"

ДТП команди "Зірочка"

Небайдужих Жовті Води

ДТП команди "Зірочка"

ДТП команди "Зірочка"

Небайдужих Жовті Води

ДТП команди "Зірочка"

ДТП команди "Зірочка"

Небайдужих Жовті Води

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Двоє загиблих: жіноча баскетбольна команда потрапила в жахливу ДТП

Юних футболістів після ДТП пересадили в інший автобус і успішно довезли до місця призначення. "Зірочка" взяла участь у Різдвяному турнірі на призи ФК "Інгулець".

Як повідомляв OBOZREVATEL, страшна ДТП в Рівненській області забрала життя багаторазового чемпіона світу з армрестлінгу Василя Пушкаря. Аварія сталася 14 листопада на трасі Київ-Чоп. Водій Citroen, в якому їхав спортсмен, не впорався з керуванням автомобіля, виїхав на зустрічну смугу і врізався у вантажівку.

Місце
Україна
Тег
ДТП
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