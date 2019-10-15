Головна Новини
15 жовтня • оновлено в 21:46
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Новини футболу

Футболістів України закликали "надерти дупу Росії" на Євро-2020

1.3т Читати матеріал російською

Генеральний продюсер "UA: Перший" Ярослав Лодигін побажав, щоб Україна зустрілася з Росією на чемпіонаті Європи з футболу-2020 і перемогла її.

Ярослав Лодигін

Ярослав Лодигін

hromadske.ua

"Я б дуже хотів, щоб ця збірна України зіграла з Росією на Євро і надерла їм дупу", – написав Лодигін в Twitter.

Новини
Коли жеребкування Євро-2020: в якому кошику Україна

Нещодавно Лодигін розповів про телеправа на трансляцію чемпіонату світу-2022 з футболу, який пройде в Катарі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент УЄФА Александер Чеферін назвав умову проведення матчу Україна – Росія.

Раніше УЄФА опублікував оновлений регламент проведення жеребкування фінальної стадії турніру, в якому змінив рішення по матчах України і Росії.

Нагадаємо, що 14 жовтня збірна України з рахунком 2:1 обіграла Португалію у відборі на чемпіонат Європи з футболу-2020 і з першого місця кваліфікувалася до фінальної частини турніру.

Дізнавайся результати матчів Ліги чемпіонів у нас в Telegram!

Поділитися у Facebook
2
Коментарі
1
5
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Иванов Владимир
Иванов Владимир
больной онанист.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
3
Pismenny Руслан
Pismenny Руслан
Иванов Владимир, чім хворієш піськодорг?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки

ads pixel