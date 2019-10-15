Футболістів України закликали "надерти дупу Росії" на Євро-2020

Генеральний продюсер "UA: Перший" Ярослав Лодигін побажав, щоб Україна зустрілася з Росією на чемпіонаті Європи з футболу-2020 і перемогла її.

Ярослав Лодигін hromadske.ua

"Я б дуже хотів, щоб ця збірна України зіграла з Росією на Євро і надерла їм дупу", – написав Лодигін в Twitter.

Незалежно від результату сьогоднішньої гри (а ми ведемо з чемпіонами Європи), я б дуже хотів, щоб ЕТА команда зіграла з Росією на ЧЄ та надерли їм зад. - Yaroslav Lodygin (@lodygin) October 14, 2019

Нещодавно Лодигін розповів про телеправа на трансляцію чемпіонату світу-2022 з футболу, який пройде в Катарі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент УЄФА Александер Чеферін назвав умову проведення матчу Україна – Росія.

Раніше УЄФА опублікував оновлений регламент проведення жеребкування фінальної стадії турніру, в якому змінив рішення по матчах України і Росії.

Нагадаємо, що 14 жовтня збірна України з рахунком 2:1 обіграла Португалію у відборі на чемпіонат Європи з футболу-2020 і з першого місця кваліфікувалася до фінальної частини турніру.

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