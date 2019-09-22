Ярмоленко забив ефектний гол "Манчестер Юнайтед"

Український футболіст "Вест Хема" Андрій Ярмоленко відзначився забитим голом у переможному матчі 6-го туру чемпіонату Англії в Прем'єр-ліги проти "Манчестер Юнайтед" (2:0).

Андрій Ярмоленко

Ярмоленко вийшов у стартовому складі і відкрив рахунок в поєдинку. На 43-й хвилині Нобл зіграв на Андерсона, Феліпе в дотик скинув на Андрія, той підробив м'яч під ліву і пробив точно в дальній кут метрів з п'ятнадцяти. Це другий м'яч у сезоні для нашого співвітчизника.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 31 серпня Ярмоленко забив свій перший гол після тривалої перерви, пов'язаної з реабілітацією після проблем зі здоров'ям.

Гол Андрія виграв в голосуванні уболівальників "Вест Хема" за кращий забитий м'яч команди в серпні.

Нагадаємо, що Ярмоленко отримав важку травму в жовтні 2018-го. У 29-річного футболіста збірної України діагностували розрив ахілла.

Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!