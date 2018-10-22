Ярмоленко переніс операцію: що трапилося

Півзахисникові збірної України та клубу "Вест Хем" Андрію Ярмоленку в одній із клінік Лондона зробили операцію після важкої травми, яку українець отримав в останньому матчі проти "Тоттенхема". Як пройшла операція поки не повідомляється.

Нагадаємо, що в лондонському дербі Ярмоленко спершу отримав сильний удар по ахіллу, а згодом в одному з ігрових епізодів невдало наступив на ногу після стрибка, у результаті чого отримав розрив ахілла. На відновлення футболістові потрібно буде не менше 6 місяців.

У нинішньому сезоні Андрій Ярмоленко провів за "Вест Хем" 10 матчів у всіх турнірах, де забив 2 м'ячі і віддав 1 результативну передачу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, півзахисник національної збірної Андрій Ярмоленко не став відповідати російською на запитання про Україну