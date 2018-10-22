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Ярмоленко переніс операцію: що трапилося

3.3тЧитати матеріал російською

Півзахисникові збірної України та клубу "Вест Хем" Андрію Ярмоленку в одній із клінік Лондона зробили операцію після важкої травми, яку українець отримав в останньому матчі проти "Тоттенхема". Як пройшла операція поки не повідомляється.

Нагадаємо, що в лондонському дербі Ярмоленко спершу отримав сильний удар по ахіллу, а згодом в одному з ігрових епізодів невдало наступив на ногу після стрибка, у результаті чого отримав розрив ахілла. На відновлення футболістові потрібно буде не менше 6 місяців.

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У нинішньому сезоні Андрій Ярмоленко провів за "Вест Хем" 10 матчів у всіх турнірах, де забив 2 м'ячі і віддав 1 результативну передачу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, півзахисник національної збірної Андрій Ярмоленко не став відповідати російською на запитання про Україну

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Тема
Чемпіонат Англії
Особа
Андрій Ярмоленко
Об'єкт
ФК Вест Хем
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