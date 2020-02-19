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19 лютого • оновлено в 10:57
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Ярмоленко не готовий до повернення на поле: названа причина

2.1т
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Головний тренер "Вест Хема" Девід Моєс прокоментував ситуацію з відновленням українського вінгера команди Андрія Ярмоленка, заявивши, що футболіст ще не набрав форму.

"Андрій Ярмоленко все ще знаходиться в процесі відновлення, але вже почав займатися на траві і потроху набирати форму", – цитує слова Моєса офіційний сайт лондонського клубу.

Андрій Ярмоленко

Андрій Ярмоленко

Нагадаємо, що наш співвітчизник отримав травму задньої поверхні стегна, вийшовши на заміну у виїзному матчі проти "Саутгемптона", який відбувся ще в середині грудня. Спочатку очікувалося, що український футболіст повернеться на поле у першій половині лютого.

Сьогодні, 19 лютого, відбудеться перенесений поєдинок АПЛ між "Манчестер Сіті" та "Вест Хемом", в якому не візьме участь й українець Олександр Зінченко, який відбуває дискваліфікацію за вилучення в матчі проти "Тоттенхема".

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Як повідомляв OBOZREVATEL, "Вест Хем" скоротить зарплату Андрія Ярмоленка в два рази, якщо команда не зуміє забезпечити собі місце в англійській Прем'єр-лізі на наступний сезон.

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Тема
Чемпіонат Англії
Особи
Олександр Зінченко Андрій Ярмоленко
Теги
отримав травму ФК Манчестер Сіті ФК Вест Хем
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