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"Якщо належав..." Скандальний екс-динамівець Алієв розповів, чий Крим

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Скандальний екс-футболіст київського "Динамо" Олександр Алієв висловив думку, що анексований Росією Крим належить Україні. За визнанням колишнього гравця "біло-синіх" і національної збірної країни, він намагається уникати обговорень політичних тем.

"Чий Крим? Якщо він належав Україні, то – український. Я в політику ніколи не ліз, не лізу і не хочу лізти. Ось і все", – заявив Алієв під час спілкування з читачами популярного інтернет-сайту Sport.ua.

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Зауважимо, що Алієв є уродженцем російського Хабаровська. Під час виступів за махачкалінський "Анжи" Олександр відзначився фотографією з "георгіївською стрічкою" на грудях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Алієв відверто розповів про кар'єру в "Динамо", звинувативши журналістів у створенні йому іміджу алкоголіка. Крім того, футболіст назвав найбільші штрафи і преміальні в столичному клубі.

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
анексія Криму
Особа
Олександр Алієв
Об'єкт
ФК Динамо Київ
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СвоЙский МакСим
СвоЙский МакСим
Косово принадлежало веками Сербии. Пускай возвращают Косово Сербии, тогда по логике Крым надо будет возвращать Украине. :о))
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Викторович Виталий
Викторович Виталий
СвоЙский МакСим, как есть так он и говорит.
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СвоЙский МакСим
СвоЙский МакСим
Чушь от делитанта!
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