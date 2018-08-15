"Якщо належав..." Скандальний екс-динамівець Алієв розповів, чий Крим

Скандальний екс-футболіст київського "Динамо" Олександр Алієв висловив думку, що анексований Росією Крим належить Україні. За визнанням колишнього гравця "біло-синіх" і національної збірної країни, він намагається уникати обговорень політичних тем.

"Чий Крим? Якщо він належав Україні, то – український. Я в політику ніколи не ліз, не лізу і не хочу лізти. Ось і все", – заявив Алієв під час спілкування з читачами популярного інтернет-сайту Sport.ua.

Зауважимо, що Алієв є уродженцем російського Хабаровська. Під час виступів за махачкалінський "Анжи" Олександр відзначився фотографією з "георгіївською стрічкою" на грудях.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Олександр Алієв відверто розповів про кар'єру в "Динамо", звинувативши журналістів у створенні йому іміджу алкоголіка. Крім того, футболіст назвав найбільші штрафи і преміальні в столичному клубі.