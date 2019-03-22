"Якщо надійде пропозиція": Фонсека висловився про майбутнє в "Шахтарі"

Головний тренер донецького "Шахтаря" Паулу Фонсека поділився своїми планами на майбутнє. Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що в послугах португальського фахівця зацікавлена італійська "Рома".

"Я відчуваю, що моя робота цінується набагато більше за кордоном, ніж у Португалії. Я дивлюся на інші європейські ліги, більші, з великим інтересом, але поки почуваю себе дуже добре тут, у "Шахтарі", - цитує Фонсека maisfutebol.iol .pt.

Паулу Фонсека ФК Шахтар Донецьк

При цьому португальський тренер зазначив, що не покине український клуб до закінчення угоди в 2020 році.

"У мене є ще півтора роки контракту, і я буду його дотримуватися. Але, якщо надійде пропозиція, яка буде відповідати моїм інтересам і інтересам "Шахтаря", будемо розмовляти. У минулому році у мене було кілька варіантів, які я вирішив не приймати і наразі навіть не думаю про те, щоб піти", - зробив відверте зізнання Фонсека.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент київського "Динамо" Ігор Суркіс висловився про роботу головного тренера Олександра Хацкевича. Після розгромної поразки в 1/8 фіналу Ліги Європи від "Челсі" наставник київського клубу вийшов із себе на прес-конференції через питання про відставку.

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